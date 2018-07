Mor a Bèlgica el germà de Toni Comín

El germà de l'exconseller Toni Comín, Pere Comín, ha mort a Bèlgica, on es trobava juntament amb el polític, que es va traslladar al país el mes d'octubre després de ser destituït.



En una anotació aquest dimarts a Twitter recollida per Europa Press, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentat la mort i ha traslladat el seu condol a la família: "A la cruesa de l'exili s'uneix la cruesa de la vida".



A més, el president del Parlament, Roger Torrent, ha desitjat molta força a la família de Comín: "Que la terra et sigui lleu Pere, una abraçada immensa", ha dit a la mateixa xarxa social.





