Un testimoni desmunta la versió de Driss Oukabir i el situen a Alcanar

Un testimoni protegit va situar ahir Driss Oukabir, presumpte membre de la cèl·lula del 17-A, al xalet d'Alcanar en el qual es van preparar els atemptats de Barcelona i Cambrils, i un segon testimoni va destacar que li va cridar l'atenció el seu lideratge quan el va veure reunit amb un altre terrorista en un bar.

Els dos van declarar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu, que investiga l'atac, en què van morir 16 persones i un centenar van quedar ferides, i que ha aixecat parcialment el secret de sumari de la causa.

El primer va ser un veí d'Alcanar, que ha situat tant Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes abatuts a Cambrils i que es troba a la presó, com Younes Abouyaaqoub, autor material de l'atropellament mortal de la Rambla i abatut per la Policia dies després dels fets, en el xalet on es van planejar els atemptats.

Al final de la compareixença, els lletrats Antonio Guerrero, representant de l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), i Ignacio Fuster Fabra, advocat de diverses víctimes estrangeres, van explicar que el testimoni els ha reconegut a tots dos fotogràficament i que va arribar a saludar en alguna ocasió Oukabir als voltants de la casa.

Els dos lletrats van destacar la rellevància d'aquesta declaració a l'hora d'aclarir la participació en els fets d'Oukabir, a la presó des del passat 22 d'agost, atès que desmunta la declaració que va aportar davant els Mossos, en la qual va negar haver estat al xalet.

El xalet d'Alcanar va ser el lloc on els terroristes van estar preparant la massacre durant mesos utilitzant explosius que manipulaven dins de casa, cosa que va provocar una explosió en la qual van morir diversos membres de la cèl·lula, inclòs l'imam de Ripoll i presumpte cervell dels atemptats, Abdelbaki Es Satty.

Aquest fet va frustrar els seus plans i els va obligar a actuar a la desesperada, amb l'atac a la Rambla i a Cambrils.



Reunió en un bar el dia abans

També va identificar Oukabir el segon testimoni protegit, un cambrer d'un bar de la localitat de Tona, on el presumpte integrant de la cèl·lula, anomenat la Comadreja, i Abouyakoub van tenir una reunió el dia abans dels atemptats, en què, segons ha dit, va ser el primer qui va tenir la veu cantant.

Encara que parlaven en àrab i no va poder entendre la conversa, el testimoni ha explicat que, a jutjar pels gestos, era Oukabir qui exercia el lideratge i intentava convèncer d'alguna cosa l'autor material de l'atropellament de la Rambla.

El testimoni va indicar que, durant la trobada, d'amb prou feines una hora, els dos integrants de la cèl·lula es van asseure en una zona allunyada de la resta dels clients i va destacar que estaven tan embrancats en la conversa que no van prestar atenció al partit de futbol que estaven retransmetent.

Segons la versió aportada al jutge, tots dos estaven prou alterats i nerviosos, principalment Abouyakoub, qui tenia una actitud esquiva i sempre evitava el contacte visual. De fet, va dir que la seva actitud va aixecar les seves sospites perquè quan s'acostava a la taula on estaven asseguts, de seguida deixaven de parlar i fins i tot va arribar a pensar que volien atracar l'establiment.

A més, ha dit que van accedir als voltants del bar amb una furgoneta àmplia i blanca que van aparcar fora, si bé no ha pogut determinar si va ser la que van usar els terroristes per perpetrar l'atropellament mortal de la Rambla. Oukabir és una de les quatre persones relacionades amb els atemptats que es troben a la presó (una d'elles a França) i a més va ser condemnat el mes de març passat per un jutjat penal de Girona a mig any de presó per maltractar la seva parella a Ripoll.

Vuit dels terroristes van morir, sis abatuts per les forces de seguretat i els altres dos a l'explosió d'Alcanar.