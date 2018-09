A punt la campanya de la brama del cérvol

La campanya de la brama del cérvol arriba aquesta tardor a la Reserva Nacional de Caça de Boumort amb novetats, ja que, com a prova pilot, s'ha decidit establir un sector reservat per a visites guiades i unes rutes recomanades per a visita lliure. L´objectiu és reduir el risc de massificació i les molèsties als animals, millorar la satisfacció dels usuaris de la reserva i potenciar les visites guiades. La Junta Consultiva de la Reserva, on a més de la Generalitat hi ha representats, entre altres, els ajuntaments, els consells comarcals, propietaris de terrenys i pagesos, ha acordat dur a terme aquestes mesures, les quals també inclouen l'habilitació d'un punt d'informació en una de les rutes.

La realització de prova pilot ha estat aprovada amb el consens dels integrants de la Junta Consultiva de la Reserva i té com a objectiu establir un ordre en les activitats d´observació de la brama del cérvol. En aquest sentit, la resolució aprovada pel departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació preveu dues alternatives per a visitar la reserva en època de brama: la visita guiada, per a la qual es reserva un sector al qual només poden accedir les empreses de guiatge autoritzades, i la visita lliure, per a la qual s´estableixen quatre rutes recomanades amb els seus corresponents punts d´interès.

La Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort, situada entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l´Alt Urgell, és un dels millors indrets de Catalunya per a gaudir de la fauna salvatge, amb cérvols, isards, cabirols, senglars i grans rapinyaires. És fàcil observar rastres de l´activitat dels cérvols i grups de femelles pasturant o esmunyint-se entre els matollars. Des de mitjans de setembre a mitjans d'octubre el cérvol entra en zel i té lloc la brama, l´espectacle natural més impressionant de la natura al Prepirineu. A trenc d´alba i als capvespres, pels barrancs de Boumort ressonen els brams dels mascles, intentant atreure femelles cap als seus harems.

Sector reservat a les visites guiades i rutes recomanades

El sector reservat per a visites guiades romandrà tancat al públic en general entre el 15 de setembre i el 15 d´octubre. Durant aquest període, només hi podran accedir les empreses de guiatge autoritzades, a més dels ramaders locals o altres usuaris amb drets d´ús de la zona i cossos de vigilància i seguretat. Amb aquesta mesura es pretén assolir dos objectius: d´una banda, fomentar les visites guiades, les quals tenen un major valor afegit per a l´usuari, que pot quedar més satisfet, i alhora es practiquen de forma ordenada segons les condicions que regulen cada autorització. D´altra banda, també es pretén evitar la massificació que s´ha anant produint progressivament els darrers anys, i els comportaments incívics en el sector de la reserva que acumulava una major problemàtica d´aquest tipus (acampada lliure, pernoctació en vehicle, ús de foc en època d´alt risc d´incendi, etc.).

Per als usuaris que vulguin visitar la Reserva pel seu compte, s´estableixen quatre rutes recomanades per a recórrer en vehicle 4x4. En cada una d´aquestes rutes s´identifiquen punts d´interès (punts d´observació, miradors, fonts, àrees d´esbarjo...), que en conjunt són força representatius del paisatge de la reserva i, en alguns casos, són adequats per a escoltar o observar el fenomen de la brama. En una de les rutes de visita lliure s´instal·larà un punt d´informació i observació, situat en un lloc estratègic per a gaudir d´aquest fenomen, prop del refugi guardat de Cuberes. Aquest punt d´informació estarà obert tots els caps de setmana i festius entre el 8 de setembre i el 21 d´octubre.

Infobrama 2018: Nou fullet informatiu per preparar la visita

La RNC de Boumort ha editat un fullet informatiu que explica totes aquestes novetats i que es distribuirà àmpliament en format paper i electrònic. Així mateix, s´instal·larà senyalització provisional per informar els usuaris de la reserva de la nova regulació. Finalment, i atès el caràcter de prova pilot, es faran enquestes per tal de quantificar els usuaris i conèixer la seva opinió, així com l´impacte econòmic de la seva visita a la reserva en el territori. En funció dels resultats d´aquesta avaluació, es dissenyaran les mesures a adoptar en les properes temporades.

El projecte d´ordenació de l´observació de la brama del cérvol s´executa mitjançant l´Estació Biològica del Pallars Jussà, i compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pallars Jussà, els ajuntaments de l´àmbit de la Reserva (Abella de la Conca, Baix Pallars, Conca de Dalt i Les Valls d´Aguilar) i el sector turístic local.