Qüestionen Baselga per no informar dels seus vincles amb farmacèutiques

El director mèdic del Memorial Sloan Kettering de Nova York, Josep Baselga, no va informar dels seus vincles amb diverses empreses farmacèutiques en un centenar dels 170 articles científics dels quals ha estat coautor entre el 2013 i 2017, segons fa públic un article publicat per The New York Times. A l'article, fet amb col·laboració amb L'organització de periodisme d'investigació «ProPublica», el diari nord-americà descriu Baselga com «un dels metges més importants del món en càncer de mama» i una figura destacada del càncer al món.

«Un dels millors oncòlegs del món no va revelar milions de dòlars en pagaments de les companyies de salut i de fàrmacs durante aquests anys, després d'ometre a els seus vincles financers a partir d'articles d'investigació en publicacions de prestigi com el New England Journal of Medicine i The Lancet, diu al diari.

La investigació acusa Baselga de no seguir els normes d'informació financera establertes per l'Associació Americana per a la Investigació del Càncer, quan era president del grup, i d'amagar pagaments que va Rebre d'empreses vinculades a la investigació del càncer, en el seu article publicat a la revista del grup Cancer Discovery.