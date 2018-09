Mascarell es mostra obert a optar a l'alcaldia de Barcelona

El delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, va valorar positivament la possibilitat de concórrer a les eleccions locals a Barcelona de l'any que ve amb una fórmula que representi l'independentisme: «Sempre he dit que si tinc ocasió ho faré». Preguntat sobre la possibilitat que es conformi una plataforma independentista per concórrer a les eleccions locals, i que Mascarell sigui el cap de llista a la capital catalana, el fins ara representant del Govern a Madrid va assenyalar que la candidatura «està per decidir», però es va mostrar obert a presentar-se.

«Sempre he dit que si tinc ocasió ho faré. Barcelona és la meva ciutat i em preocupa la seva situació, l'important és que recuperi la capitalitat i el seu projecte, ajudaré ja veurem si en primera o segona fila», va explicar. Sobre la mobilització independentista, Mascarell va destacar el seu caràcter massiu, ja que, segons el seu parer, «l'anhel» i les «demandes» sobiranistes continuen a la societat catalana davant la falta de mecanismes per expressar-se.