El TC admet el recurs de Forcadell contra Llarena per rebutjar la seva recusació

El ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra la decisió del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de rebutjar per complet l'incident de recusació que ella havia presentat. Forcadell va recórrer al Constitucional en entendre que s'ha vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, a un procés amb totes les garanties, a la defensa i a un jutge imparcial.

La dirigent independentista havia intentat recusar Llarena per la seva falta d'imparcialitat objectiva en manifestar que té un posicionament respecte de la causa que respon a les seves prèvies concepcions polítiques i personals.

Argumentava que apreciava imparcialitat quan el jutge, al concedir la condició de testimoni protegit a la secretària judicial involucrada en l'incident de la Conselleria d'Economia del passat 20 de setembre, va justificar que la seva pròpia experiència personal passava per haver patit la divulgació pública de les senyes del seu domicili principal, així com la difusió de la seva imatge. Però Llarena va respondre rebutjant la recusació en considerar-la «extemporània», per arribar més de sis mesos després d'iniciar-se la investigació, i en «manifest frau processal».

Qüestió «d'irresponsabiltat»



Paral·lelament, el president del Govern, Pedro Sánchez, va retreure ahir al PP la «irresponsabilitat d'Estat» que demostra des de l'oposició, en no donar suport a l'Executiu en qüestions com Catalunya, quan els socialistes, en el seu lloc, sí que van demostrar «sentit d'Estat» i van donar suport al Govern popular. Davant dels «dubtes» i «ombres» amb què el PP impregnarà aquesta nova etapa, Sánchez va respondre que el Govern seguirà defensant la seva política de «llei i diàleg» a Catalunya, respectant les sentències i la normativa, però advocant al mateix temps per restaurar la convivència.