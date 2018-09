L'Institut Luther King demana que Torra deixi d'utilitzar la seva figura pel procés

«Aquesta és la proposta que faig al poble de Catalunya: o llibertat o llibertat. I emparat en el mandat de l'1 d'octubre i prenent com a exemple lluites com la de Luther King, proposo una marxa pels drets civils, socials i nacionals de Catalunya», va declarar Quim Torra dies enrere en el Teatre Nacional de Catalunya, en el discurs que havia de traçar les línies mestres de l'independentisme en els propers mesos. Aquesta no va ser

la primera vegada que el president de la Generalitat de Catalunya va utilitzar aquest símil i és per això que l'Institut d'Educació i Recerca Martin Luther King Jr. de la Universitat de Stanford (Califòrnia) va demanar ahir que parés.

Així ho confirma el director de l'institut, el doctor Clayborne Carson: «No és just que usin la seva figura. Luther King tractava d'alliberar als afroamericans d'un sistema opressor, i no veig que formar part d'Espanya sigui una opressió. Per començar, ningú impedeix als independentistes exercir els seus drets humans fonamentals, ni veig en general que siguin oprimits com a grup, així que els dos moviments no són comparables, és anar massa lluny. No tinc tots els detalls, però no crec que separar una regió rica d'un país sigui comparable a defensar els drets humans», va dir.