Bonvehí avisa que el PDeCAT no tindrà "cap mania" en fer caure Sánchez si no demostra que actua diferent que Rajoy

El president del Partit Demòcrata (PDeCAT), David Bonvehí, ha enviat un avís al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista a l'ACN. Bonvehí ha assegurat que la formació nacionalista no tindrà "cap mania" en fer caure Sánchez "de manera imminent" si el president espanyol no demostra que actua diferent sobre Catalunya que el seu antecessor a la Moncloa, Mariano Rajoy. D'altra banda, Bonvehí defensa una aturada de país com la del 3-O en cas de sentència condemnatòria contra els líders independentistes encausats pel referèndum. Finalment, el president del PDeCAT també ha demanat "celeritat" al grup parlamentari de JxCat perquè es tanqui un acord "el més aviat possible" amb ERC sobre l'aplicació de la suspensió dels diputats.

Bonvehí ha constatat que si Sánchez no proposa "solucions polítiques" ni demostra "gestos molt evidents", el PDeCAT no podrà votar a favor dels comptes de l'Estat. "Sap que no tenim cap altre compromís amb ell. Hauria d'estar disposat a perdre el nostre suport de manera imminent si no canvia el que estava fent Rajoy", ha asseverat. A més, el president del Partit Demòcrata també ha reclamat a l'Estat que insti la Fiscalia a retirar les acusacions contra els líders independentistes presos.



Suspensió dels diputats

En un altre àmbit, Bonvehí també ha constatat que l'independentisme "no es pot permetre" arribar a l'1-O sense tancar abans un acord sobre l'aplicació de la suspensió dels diputats. "Està durant massa", ha criticat, tot i admetre que ell no forma part de les negociacions ni coneix al detall com estan les esmenes. "L'independentisme no es pot permetre que no hi hagi un acord, demanem celeritat als nostres diputats. Cada dia que passa demostrem a la ciutadania que l'independentisme no està donant la resposta desitjable i que mereix la gent", ha afegit.

Bonvehí, que ha admès que la culpa d'aquesta situació és només dels diputats, acceptaria que al cap de files de JxCat, Carles Puigdemont, se li apliqués de manera diferent la suspensió: "El Parlament el va reconèixer com a president legítim, i si això ha de constar d'alguna forma en aquest acord, seria bastant corresponent", ha defensat.

El president del PDeCAT ha subratllat que no tindria "cap sentit" forçar unes eleccions anticipades al Parlament, ni per una manca d'acord sobre la suspensió dels diputats ni tampoc pels pressupostos: "Unes eleccions no aportarien cap solució a l'independentisme, no les contemplo, i crec que no hi haurien de ser, faríem un mal favor al país", ha rematat.



Judici de l'1-O

Finalment, Bonvehí ha dit que se sent "molt identificat" amb l'aturada de país del 3-O, i ha manifestat que una mobilització semblant podria servir com a mostra del rebuig social a una possible sentència condemnatòria contra els encausats pel referèndum. Tot i això, també reclama "decisions" a nivell polític, i ha secundat que el president del Govern, Quim Torra, deixi en mans del Parlament les següents passes a seguir.