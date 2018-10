La CUP dona suport a les mobilitzacions dels CDR

La CUP dona suport a les diferents mobilitzacions que des de primera hora del matí d'aquest dilluns estan duent a terme els CDR per commemorar l'1-O. La formació assegura que "cal seguir als carrers", perquè la República "no arribarà només des de les institucions". "Va ser quan tots ens vam organitzar que vam fer un gran pas endavant", ha assenyalat el portaveu de la CUP Lluc Salellas, que s'ha quedat just a l'entrada de l'estació de l'AVE a Girona. Un dispositiu dels Mossos ha impedit que més persones entressin a la instal·lació a partir de les set del matí. Salellas ha criticat aquesta decisió de la policia catalana i ho considera una "vulneració de drets fonamentals". "Si la gent es vol mobilitzar, en una democràcia hauria d'estar permès, i els Mossos s'haurien de dedicar a cobrir la seguretat mínima, però no restringir la manifestació", ha denunciat.

El portaveu de la CUP a Girona, Lluc Salellas, ha assegurat a les portes de l'estació de l'AVE a Girona que la seva formació dona suport al tall de les vies perquè considera que "aquest és el camí a seguir". "Únicament esperant des de les institucions o des de casa aquesta República no arribarà", ha dit.

Salellas ha posat com a exemple l'organització que hi va haver l'1 d'octubre de l'any passat i ha dit que cal "recordar-ho sempre" perquè aquell dia "vam fer un pas endavant".

D'altra banda, ha criticat que els Mossos d'Esquadra no deixin accedir més gent a l'estació després que unes 400 persones l'hagin ocupat pels volts de dos quarts de set del matí. Salellas assegura que es tracta d'una "vulneració del dret a manifestar-se" i diu que la policia hauria de garantir "la seguretat mínima" però no "impedir que la gent que vulgui es pugui manifestar".

Per això, ha animat a la ciutadania a congregar-se a l'exterior del recinte per donar suport a la mobilització convocada pels CDR. A través dels seus canals de difusió, els CDR també han animat a reunir-se a fora i a fer una "segona entrada si som moltes".



El servei interromput



Els concentrats continuen asseguts a les vies i criden consignes a favor de la "independència" i "1 d'Octubre ni oblit ni perdó". També han increpat uns periodistes d'Antena 3 mentre feien un directe i han cantat Els Segadors.

Renfe ha informat a través d'un comunicat que el servei de la línia de l'AVE Figueres-Girona-Barcelona està completament interromput. La companyia ha anunciat que per facilitar la mobilitat dels viatgers se'ls està dirigint a l'estació del tren convencional, a poc metres d'aquest punt