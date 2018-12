Un jutge cita com a imputat Gaspart per una estafa a un príncep saudita

Un jutge ha citat com a investigat l'empresari hoteler Joan Gaspart, arran de la querella per estafa interposada per la societat Barcelona Project's, del príncep saudita Turkin Bin Nàsser, que l'acusa d'ocultar-li deutes d'uns 15 milions al Complex Reial, que va estar a punt de fer fallida.

En una providència, el titular del jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona cita com a investigat Gaspart per a divendres que ve, 21 de desembre, després que l'Audiència de Barcelona li ordenés reobrir la causa, que havia arxivat inicialment a l'abril passat.

El jutge ha citat també com a investigats, en aquest cas el 14 de gener, dos fills de Gaspart, Juan i José, sobre els quals també es dirigia la querella contra l'empresari hoteler, que va ser president del FC Barcelona entre el 2000 i el 2003 i actualment és vicepresident per a Assumptes Internacionals i Institucionals de la Reial Federació Espanyola de Futbol.

En la querella, Barcelona Project's, propietària a Barcelona del denominat Complex Reial, acusa Gaspart i les seves empreses Hosteleria Unida (HUSA) i Banquetes Reunidos SL d'ocultar els deutes de 15 milions d'euros contretes amb la Seguretat Social quan gestionava l'hotel Juan Carlos I, ara a càrrec de Fairmont, i de posar el Palau de Congressos com a garantia d'un préstec d'1,6 milions sense el consentiment dels propietaris.

La querella demana que s'acordi una fiança a Gaspart per un valor de 16,6 milions d'euros, corresponents als deutes de 15 milions d'euros suposadament ocultats ara derivats per la Seguretat Social, així com l'import suposadament estafat mitjançant una hipoteca sol·licitada per 1,6 milions i apropiada indegudament.

El príncep saudita, representat per l'advocat Javier Yagüe, del despatx d'advocats Amparo Legal, se centra en la seva querella en la suposada estafa portada a terme per la «dolosa ocultació dels impagaments a la Seguretat Social per import de més de 15 milions d'euros per part d'HUSA i Banquetes Reunidos a Barcelona Project's».

Per portar a terme aquesta ocultació dels impagaments, Gaspar va utilitzar, segons la querella, un acord de resolució de contracte on es fixava un preu «que de cap manera hauria estat el mateix de no haver existit l'engany omisiu».

«És a dir, els querellats van ocultar dolosament els deutes contrets amb la Seguretat Social per a, amb evident ànim de lucrar-se, pactar un preu a l'acord contret amb la querellada en perjudici d'aquesta última, acord que mai hauria estat assolit de no haver-se ocultat l'existència dels esmentats deutes»,apunta la querella.

Segons l'escrit, el príncep saudita, mogut «per la confiança en la rellevància social i política de Joan Gaspart, en la qualitat d'il·lustre empresari i dirigent de Barcelona»,va encarregar l'arrendament i explotació de tot el Complex Reial, que inclou l'hotel Juan Carlos I i el Palau de Congressos, durant set anys a Husa, propietat de Gaspart i la seva família.

Això no obstant, segons la querella, Husa i la família Gaspart, «prevalent-se del seu reconeixement social i empresarial, van malbaratar completament el complex, buscant el seu propi benefici, arribant-se a apropiar d'importants sumes de diners».