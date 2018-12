Mor un home a Lleida en xocar contra un mur amb el seu vehicle

Un home de nacionalitat dominicana i veí de Lleida va morir ahir a la tarda després que el vehicle que conduïa sortís de la via i impactés contra un mur per causes que s'investiguen. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del succés poc abans de tres quarts de cinc. La víctima viatjava sola. El punt concret de l'accident va ser el quilòmetre 8 de la carretera L-11, al terme municipal de Lleida. Arran de la incidència es van activar dues patrulles del cos dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En el que portem d'any, 184 persones han deixat la vida en accidents a la xarxa viària catalana. Des del Servei Català de Trànsit (SCT) es va informar que el conductor del vehicle era un veí de Lleida. L'home va sortir de la via en una rotonda d'accés a la capital del Segrià venint des de Barcelona.