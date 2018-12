El cardenal Carles va signar una carta que va permetre fugir un capellà abusador

L'arquebisbat de Barcelona va ajudar a fugir de la justícia i sortir del país Jordi Senabre, un capellà acusat d'abús de menors el 1990, segons El País, que va localitzar el sacerdot a l'Equador, on ha exercit tots aquests anys. No obstant això, no estava clar qui va prendre la decisió d'enviar-lo de missions a una diòcesi estrangera, ja que aquell any va canviar l'arquebisbe de Barcelona i l'arxidiòcesi catalana tampoc havia volgut aclarir-ho. Ara, la diòcesi de Santo Domingo de los Coloridos, al país sud-americà, ha confirmat que va rebre una carta signada pel llavors arquebisbe i després cardenal, Ricard Maria Carles, ja mort. La data de la missiva és el 4 de desembre de 1990, segons va informar el vicari judicial d'aquesta província equatoriana, Jorge Apolo.

A la carta, que demanava el trasllat de Senabre a aquest lloc de l'Equador, no s'esmentava que estava acusat a Barcelona d'abusar d'un menor de 13 anys i a l'espera de judici. Els responsables de la diòcesi equatoriana asseguren que desconeixien fins ara els seus antecedents i que mai els van informar des de Barcelona dels detalls. Senabre sempre ha seguit pertanyent a l'arquebisbat català, que ha sabut en tot moment del seu parador, tot i que ha passat anys en crida i cerca. El bisbe auxiliar de la ciutat en el moment del trasllat era Lluís Martínez Sistach.