Buch afirma que s'investiga l'alerta dels Estats Units com ho fan amb les altres que reben

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmat aquest dilluns que els Mossos estan investigant l'última alerta d'atemptat terrorista dels Estats Units sobre Barcelona però ha afegit que és una amenaça més de les que es té i que en totes s'actua i totes s'investiguen.

En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, ha afirmat que "és una amenaça més de les que tenim" i que els Mossos, la Guàrdia Urbana i les altres forces policials hi estan treballant com sempre.

Ha constatat que en aquest cas és una cosa diferent per la publicació de l'avís al Twitter del consolat americà, que li ha donat més publicitat, i ha insistit que totes les amenaces que es reben s'investiguen i es treballen puntualment i amb intensitat.

Sobre si és necessari elevar el nivell d'alerta terrorista, ara de 4 sobre 5, ha recordat que depèn de l'Estat prendre aquesta decisió però ha considerat que no augmentarà.

El conseller ha lamentat que Daesh el que vol és generar por i que el terror formi part de la vida de la gent i ha afirmat que seria un error viure amb aquesta por.



Alerta



El Departament d'Estat dels Estats Units va alertar aquest diumenge als seus ciutadans del risc d'atemptats terroristes a les Rambles de Barcelona durant la temporada nadalenca i la celebració d'any nou.

"Extremin la precaució al voltant de les àrees amb moviment de vehicles, inclosos autobusos, a l'àrea de les Rambles de Barcelona durant el Nadal i Cap d'Any", ha escrit l'Oficina d'Assumptes Consulars dels EUA en una publicació a Twitter.

A més s'avisa que els terroristes "poden atacar sense avís previ" i que tenen com a objectiu dels seus atacs "les localitzacions turístiques, els centres de transport i d'altres zones públiques", com el conegut carrer.