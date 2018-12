Unes 2.000 persones demanen justícia a Barcelona davant la mort de la gossa Sota

Unes 2.000 persones es van manifestar dissabte a la nit al barri de Sants de Barcelona per demanar justícia per la mort de Sota, la gossa que va ser abatuda a trets per un agent de la Guàrdia Urbana. Els concentrats, entre els quals hi havia activistes de Pacma, van defensar que la mort de la gossa «d'un tret a mans d'un agent de la Guaria Urbana no pot quedar impune» i van tornar a demanar explicacions a l'Ajuntament. La policia municipal sosté que l'agent va abatre l'animal perquè l'havia atacat, «va actuar en defensa de la seva integritat física», i asseguren que no va tenir cap altra opció que disparar.A més, la Guàrdia Urbana va defensar aquest dijous la professionalitat que demostren els seus agents "en els milers de serveis i intervencions" que fan diàriament i va rebutjar qualsevol tipus de violència animal.Des de la mort de la gossa, el 18 de desembre, els activistes s'han manifestat diverses vegades a la capital catalana per demanar justícia, la més nombrosa es va produir el cap de setmana passat, quan unes 3.500 persones es van concentrar davant de l'Ajuntament de Barcelona.L'alcaldessa, Ada Colau, va demanar prudència i "proves documentals i testimonis" que hagin presenciat els fets i va anunciar que un cop conclogui la investigació es revisaran els protocols d'intervenció amb animals per trobar un "marge de millora".Ac si, ut cogitata..Praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu 