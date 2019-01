Calendari laboral 2019: Aquests són els festius del nou any

Són les dates més esperades per tots els treballadors i no és per menys. Els festius són aquells dies del calendari que depèn de com caiguin poden permetre'ns preparar unes mini vacances que mai vénen malament.

Durant aquest 2019, cada comunitat autònoma podrà gaudir de fins a 14 festius, vuit d'ells a escala nacional. Pel que fa a cada autonomia, podrán escollir-ne quatre i dos es triaran en l'àmbit local.

Quant als coneguts i anhelats ponts: les festivitats de Reis i la immaculada Concepció passaran de diumenge a dilluns, mentre que totes les comunitats menys Catalunya tindran festa el Dijous Sant.

L'any 2019 inclourà 12 festes d'àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2019 les següents:

1 de gener (Cap d'any)

19 d'abril (Divendres Sant)

22 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Dia del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)