La víctima de l'agressió sexual en grup de La Seu diu que el detingut no hi va participar

La víctima de l'agressió sexual de La Seu d'Urgell diu que l'únic detingut, que ha quedat en llibertat amb càrrecs, no va participar en els tocaments, tot i que estava al lavabo de noies. Aquesta versió coincideix amb la dels testimonis i amb la del detingut, motiu pel qual el jutjat d'instrucció número 1 va decidir deixar-lo en llibertat.

Ara bé, no es podrà apropar ni comunicar-se amb la noia, no pot sortir del territori, se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar l'1 de cada mes davant de l'autoritat judicial. La víctima ha reconegut tres dels sis agressors "sense cap mena de dubte", apunta la interlocutòria del jutge, que qualifica els fets de "greus" i els tipifica com un delicte d'agressió sexual.

Els fets van passar la nit del 24 de desembre a l'espai d'oci nocturn La Murga.

El jutjat d'instrucció número 1 ha emès aquesta primera resolució perquè estava de guàrdia. Serà el númeró 2 el que se n'ocupi del cas a partir d'ara.