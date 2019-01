JxCAT avisa que vol tornar a investir Puigdemont aquesta legislatura

El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, va afirmar que els 34 diputats del grup es decanten per provar d'investir un altre cop en el càrrec l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i fer-ho a l'actual legislatura, el que suposaria el relleu de Quim Torra. Ho va dir a Twitter en resposta a la interpel·lació d'una usuària de la xarxa social: «Pots comptar amb tots i totes els 34 diputats i diputades de JxCat. Com va dir el president Quim Torra en el debat d'investidura, és el nostre objectiu de legislatura».

Batet es referia al discurs de Torra del 12 de maig del 2018 davant la Cambra, quan va afirmar que el president de la Generalitat hauria de ser Puigdemont i no ell, i dies més tard es va marcar com un dels objectius de l'actual mandat «restituir» l'expresident quan es presenti l'oportunitat de fer-ho.

Es va pronunciat en la mateixa línia que Batet el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), que va assegurar que no té cap dubte que tot el grup pensa el mateix i va recordar que per això es diuen «la llista del president». El debat sobre la investidura de Puigdemont el va tornar a situar en el focus el propi expresident, quan en una anotació en la xarxa social instragram de la setmana passada va afirmar: «Si el Parlament m'investeix, jo prendré possessió del càrrec i tornaré a Catalunya».

Per part seva, el Partit Popular ha presentat una proposició de llei al Congrés per reformar la llei d'enjudiciament criminal amb l'objectiu d'impedir que els declarats en rebel·lia com Puigdemont puguin rebre fons de titularitat pública de cap tipus. El propi líder del PP, Pablo Casado, va assenyalar que el seu partit vol dur a terme aquesta reforma legal perquè aquelles persones acusades per rebel·lió i en rebel·lia «no puguin tenir cap benefici de fons públics per seguir fent la seva tasca independentista».

«I això va per a Puigdemont, que no pot estar vivint en un palau pagat per l'administració de la Generalitat quan ha demanat més de 8.000 milions d'euros del FLA», va destacar, tot afegint que les persones «escapolides» no poden estar «vivint gràcies al país al qual volen destruir».

Casado també va criticar que s'investigui l'agent dels Mossos d'Esquadra que va qualificar d'«idiota» un manifestant el 21-D. Segons l'opinió del president del PP, és «el món a l'inrevés» perquè en comptes de sortir a defensar aquest policia, se li obrirà «un procés disciplinari».

En un altre ordre de coses, el portaveu dels comuns, Joan Mena, va explicar que els comuns mantenen inalterat el seu ideari polític des de la seva assemblea fundacional i que el proper 19 de gener celebraran un Consell Nacional en el qual tancaran un document per «reorientar» la tàctica i l'estratègia del partit. Va explicar que el document encara no està tancat i que la seva aposta per una constitució catalana va en la línia de superar l'Estatut que han defensat des del principi.

«Per a nosaltres una constitució catalana no és res més que la carta de voluntats que ha de tenir un territori que comparteix sobiranies amb altres territoris», va concretar el també diputat d'ECP al Congrés.



L'advertència de l'ANC

Com a resposta, l'ANC va avisar els comuns que, si el seu horitzó polític és una constitució catalana en el marc d'una república, han de donar suport a la independència i deixar d'insistir que és possible en una Catalunya dins d'Espanya. L'entitat que lidera Elisenda Paluzie va assenyalar que «si el que vols és una constitució catalana en una república, la teva solució no està en un règim monàrquic que retalla estatuts i que vulnera drets i llibertats per mantenir l'statu quo. La teva solució es diu independència».