PDeCAT i Crida consensuen que Forn sigui el candidat a Barcelona

El PDeCAT i la Crida Nacional per la República, el moviment polític impulsat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, treballen per confeccionar una llista de cara a les eleccions municipals de Barcelona que encapçali l'exconseller d'Interior i exregidor a la ciutat Joaquim Forn.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que la fórmula encara no està tancada però que s'hi està treballant, el que deixaria en segon pla a l'exconsellera Neus Munté, que va guanyar les primàries del PDeCAT per ser alcaldable.

Segons publica aquest dijous 'Nació Digital', Forn està disposat a encapçalar la llista però ha demanat una setmana més per confirmar la seva decisió, i Munté no s'oposa a ocupar un lloc inferior en la candidatura.

Forn, empresonat des 2017 per la seva implicació en el procés sobiranista i el referèndum de l'1 d'octubre, busca configurar una llista que s'adapti al seu projecte i doni resposta també a la seva situació judicial.

I s'està valent de la col·laboració de la consellera de Presidència, Elsa Artadi, per dur-la a terme, tot i que la dirigent catalana no ha dit si preveu formar part d'ella.