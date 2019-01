Denuncien irregularitats en l'atribució de la instrucció del judici per l'1-O

Un imputat en la causa oberta a Barcelona per l'1-O ha demanat la nul·litat del procediment en considerar que està viciat d'origen perquè es va adjudicar de forma «irregular» al titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de la capital catalana per la seva «obsessió» amb el procés independentista. Així ho sosté l'imputat, un ex-alt càrrec a l'etapa de Carles Puigdemont a la Generalitat, en un escrit que el seu advocat presentarà avui davant el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, dirigit per Alejandra Gil Lima després de la mort el novembre passat de Juan Antonio Ramírez Sunyer. A l'escrit, l'imputat demana la nul·litat de la causa en concloure que hi va haver una «vulneració flagrant» de les normes de repartiment per part del poder judicial per tal d'adjudicar el cas de forma «irregular» a Ramírez Sunyer, a causa del seu «biaix ideològic» i la seva «obsessió amb la situació de Catalunya i Espanya».