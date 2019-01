Puigdemont deixa en mans d'ERC i PDeCAT aprovar els pressupostos

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'actual responsable de l'Executiu de Catalunya, Quim Torra, van deixar ahir la porta oberta a la tramitació al Congrés dels Pressupostos Generals de l'Estat, que el Govern va aprovar ahir en Consell de Ministres.

«La tramitació o no dependrà de la voluntat dels parlamentaris de Madrid», va declarar Puigdemont després de reunir-se amb Torra en la seva residència de Waterloo, al sud de Brussel·les.

L'expresident català va subratllar que «ni el Govern ni els grups parlamentaris del Parlament tenen cap decisió en la tramitació o aprovació» dels comptes de l'Estat. «El Govern central i el Parlament poden tenir opinió política, però no tenen capacitat de decidir», va afegir Puigdemont. L'expresident català va emplaçar el PDeCat, que és partidari de la tramitació, a prendre la decisió definitiva a la reunió executiva que el partit celebrarà dilluns que ve a Waterloo, amb la presència de Puigdemont.

L'últim consell nacional del PDeCAT va acordar donar un «no» als pressupostos mentre hi hagi «presos polítics i exiliats», però el text aprovat no concretava si això implicava també una esmena a la totalitat en el debat sobre la seva tramitació.

Aquest debat, que és quan el ple decideix si s'inicia la tramitació o es torna el projecte al Govern central perquè ho reformuli, podria situar-se en la segona o tercera setmana de febrer i, amb l'actual aritmètica de la cambra baixa, serà clau la decisió que adoptin les dues forces catalanes independentistes al Congrés, PDeCAT i ERC.

Per la seva banda, el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va avisar ahir Pedro Sánchez que el vot d'ERC respecte als pressupostos de l'Estat no depèn només de les inversions promeses a Catalunya. «No va només de partides pressupostàries», va remarcar.

En una entrevista concedida a Efe, Aragonès va assegurar que els pressupostos de l'Estat per al 2019 són, en realitat, «la segona volta de la moció de censura» que va portar Pedro Sánchez a la presidència, i per això li va reclamar «moviments clars» respecte als polítics sobiranistes empresonats i al dret a l'autodeterminació.

Paral·lelament, el Govern ha afirmat que el projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2019 que ha aprovat aquest divendres compleix amb les previsions de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'«igual» que atendrà a les previsions estatutàries d'altres autonomies, i va afegir que els comptes recullen «partides necessàries» per a aquesta comunitat autònoma, que espera que siguin «prou atractives».



Estatut i contrapartida

Així es va expressat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que ha aprovat el projecte pressupostari. Montero ha assegurat que el Govern vol complir amb l'Estatut i amb altres estatuts perquè són lleis orgàniques, no com «contrapartida» per aconseguir el vot a favor dels partits independentistes catalans al projecte.