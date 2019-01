Treballadors del Metro de Barcelona faran vaga els 4 dies del Mobile World Congress

Els treballadors del Metro de Barcelona van decidir ahir en assemblea portar a terme aturades parcials els dies 25, 26, 27 i 28 de febrer, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress (MWC), per reclamar, entre d'altres mesures, una millor gestió dels casos d'empleats afectats per amiant. El comitè d'empresa va convocar dues assemblees, una al matí i una altra a la tarda, en les quals els treballadors van votar a favor de parar dues hores per torn, tot i que encara no s'ha decidit l'horari.

Els treballadors van poder escollir entre tres opcions: fer vaga els quatre dilluns de febrer i el dia 1 de març, parar 24 hores durant tot el Mobile o bé fer-ho dues hores per torn els quatre dies del congrés de mòbils. Un total de 415 treballadors van votar en les assemblees i 200 ho van fer a favor de parar parcialment durant el Mobile, l'opció que finalment es va imposar. D'aquesta manera, si les negociacions amb la direcció de Metro de Barcelona no arriben a bon port, el Mobile World Congress haurà d'enfrontar-se un any més a problemes de mobilitat a la ciutat, que espera rebre aquells quatre dies més de 100.000 visitants d'arreu del món.

Una de les principals raons que van portar el comitè del Metro a convocar aquesta vaga és la inquietud de la plantilla per com la direcció està gestionant tot el relatiu als casos detectats d'empleats afectats pel contacte amb l'amiant al seu lloc de treball. Els sindicats creuen que l'empresa «no està donant la informació adequada», «li està traient ferro a l'assumpte» i no garanteix que tots els empleats que vulguin puguin passar revisions mèdiques. «La direcció no pren en consideració alguns informes mèdics, que especialistes consultats per la part social veuen clar que són patologies derivades de l'exposició a l'amiant al seu estadi inicial. Per tant, nosaltres entenem que hi ha més afectats que els que la direcció ha reconegut, intentant minimitzar el problema», sostenia el comitè. La representació sindical exigeix que s'inclogui tota la plantilla, sense excepcions, en el grup de risc per exposició a l'amiant i que s'informi de forma periòdica de les actuacions que es duen a terme per solucionar aquesta problemàtica.

D'una altra banda, el comitè va reivindicar majors drets per als treballadors de la borsa d'estiu i va denunciar que la companyia ha dut a terme «acomiadaments sense causa i sense cap tipus d'argumentació».