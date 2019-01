El TS ultima la interlocutòria d'admissió de proves i el judici pot començar la setmana del 12 de febrer

El tribunal que jutjarà els líders independentistes treballa encara amb la interlocutòria d'admissió de proves, una resolució que necessàriament ha de notificar abans de fixar la data d'inici del judici. Fonts jurídiques apunten a l'ACN que els magistrats estan "ultimant" l'escrit. Les mateixes fonts recorden que els escrits de petició de proves i testimonis de les defenses superen els 1800 folis, i el de les acusacions, més de 300. A més, les mateixes fonts remarquen que la defensa de Junqueras (i aquest dijous també la de Cuixart) ha advertit per escrit que es vulneraria el seu dret a la defensa si el judici comença de manera "immediata" després de fixar la data. Per això, el tribunal valora no començar el judici la setmana que ve per donar més marge a les defenses i estudien iniciar les sessions a partir del 12 de febrer. Tanmateix, afirmen que "no es descarta res".

El judici als líders independentistes continua sense data d'inici. Els magistrats treballen encara en la interlocutòria que ha de servir per admetre testimonis i proves proposats per les defenses i les acusacions (fiscalia, advocacia i vox). Un cop faci pública aquesta resolució, ja podrà comunicar també les dates del judici.

Les defenses d'Oriol Junqueras i Raül Romeva i també la de Jordi Cuixart han remès escrits al Suprem advertint que s'ha de garantir el seu dret a la defensa deixant un marge suficient. En el cas de l'exvicepresident, el lletrat Andreu van den Eynde demana un marge de tres setmanes. En el cas del president d'Òmnium, parla d'un "temps suficient" sense especificar-lo, tot i que diu que una setmana no seria prou.

Fonts jurídiques expliquen que són conscients d'aquesta advertència i volen garantir el dret a la defensa. El tribunal sap que qualsevol actuació que es pugui considerar irregular es posarà en coneixement de la justícia europea i, per això, volen fer tots els tràmits de manera escrupolosa.

Trasllat previst per al dia 1

La previsió que hi ha sobre la taula actualment és fer el trasllat dels presos a Madrid divendres 1 de febrer ja que el mateix president del tribunal, Manuel Marchena, va demanar-ho al ministeri de l'Interior avançant que el judici "previsiblement" començaria "pels volts" del 5 de febrer.

Les mateixes fonts, però, afirmen que estan estudiant arrencar les sessions la setmana del 12 de febrer, tot i que no descarten tampoc fer-ho abans.