Àustria, França i el Regne Unit també reconeixen Guaidó com a president interí de Veneçuela

Diversos estats de la UE com Àustria, França i el Regne Unit reconeixen, igual que Espanya, al president de l'Assemblea Nacional Juan Guaidó com a president de Veneçuela. Pràcticament a la mateixa hora de la compareixença de Pedro Sánchez a La Moncloa, altres estats han expressat oficialment el suport a Guaidó com a president interí del país llatinoamericà. "El règim de Maduro s'ha negat fins a la data a acceptar unes eleccions presidencials lliures i justes", ha afirmat el canceller austríac Sebastian Kurz en una piulada en castellà. "Per aquest motiu, considerem des d'aquest moment al president Guaidó com a president interí legítim de conformitat amb la Constitució veneçolana", ha conclòs Kurz.

El president francès, Emmanuel Macron, ha reivindicat que "els veneçolans tenen el dret d'expressar-se lliurement i democràticament", remarcant que per a França Guaidó és el "president encarregat" per a "implementar un procés electoral". En la mateixa línia, el ministre d'Afers estrangers francès, Jean-Yves Le Drian, ha considerat en una entrevista France Inter que el veneçolà està "habilitat" per organitzar noves eleccions presidencials al país.

Al seu torn, via Twitter, el ministre d'Exteriors del Regne Unit, Jeremy Hunt, ha indicat que Londres, "juntament amb els seus socis europeus", reconeix el president de l'Assemblea Nacional fins a la celebració d'unes eleccions "creïbles". "Esperem que això ens condueixi més a prop de posar fi a la crisi humanitària", ha dit Hunt en una piulada.

Dinamarca, Lituània i Letònia també s'han sumat al suport i el reconeixement de Guaidó, expressat a través dels seus ministres d'Afers Exteriors. "La democràcia i l'estat de dret a Veneçuela han de ser restaurats", ha dit el ministre lituà, Linas Linkevicius



Maduro rebutja convocar eleccions



La cadena de reconeixements per part d'alguns governs europeus arriba després de l'ultimàtum a Nicolás Maduro perquè convoqués eleccions presidencials i la negativa d'aquest a fer-ho. "A Veneçuela hi ha hagut eleccions presidencials, hi ha hagut un resultat i si l'imperialisme vol nous comicis que esperi fins al 2025", va respondre Maduro en una entrevista amb l'agència russa Ria Novosti.

En la mateixa entrevista, també va advertir que no acceptava "l'ultimàtum de ningú al món". "No acceptem el xantatge", va avisar.



Manca d'una posició comuna a la UE



Davant la manca d'una posició de consens en el si de la Unió Europea, és en mans de cada estat la decisió sobre el reconeixement de Guaidó. Ja dijous passat, la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, va assenyalar que la UE intentarà "coordinar el màxim possible" la resposta dels governs del bloc europeu. Amb tot, la italiana va admetre que és "la seva prerrogativa" reconèixer a un altre govern o estat.

A falta d'una posició comuna, els 28 van acordar la setmana passada la creació d'un "grup de contacte" internacional per impulsar la convocatòria de noves eleccions presidencials a Veneçuela. Aquest òrgan coordinat per la UE s'ha marcat com a objectiu crear "les condicions necessàries" perquè se celebrin aquests comicis durant els pròxims 90 dies. Si en finalitzar aquest termini no s'assoleix aquesta fita, es dissoldrà.