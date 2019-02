Artadi diu que avui es continuaran intercanviant noms sobre relators

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que al llarg d'aquest dijous es continuaran intercanviant noms de possibles relators amb el govern de Pedro Sánchez. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Artadi ha considerat que les posicions dels dos executius estan "molt lluny" i ha defensat que un català no pot fer aquest paper perquè és "complicat" que sigui neutral. La consellera ha assenyalat que hi ha una "crisi interna" dins el PSOE i dins del govern espanyol. En aquest sentit, ha lamentat les "reaccions molt dures" dels barons socialistes contra Sánchez. D'altra banda, ha defensat que pot continuar formant part del nucli de diàleg des de l'Ajuntament de Barcelona, sense revelar si anirà a les llistes.

Artadi creu que ja es podien donar per descomptades les crítiques de l'oposició contra Sánchez i ha considerat que el que els genera més "tensió" són les reaccions de barons socialistes i el fet que el candidat que té el suport de Cs, Manuel Valls, aplaudeixi declaracions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell.

En aquest context, Artadi ha considerat que hi ha una "crisi interna" dins del govern espanyol i dins del PSOE. Per a la consellera, clarament no hi ha una sola veu dins de l'executiu de Sánchez i ha posat com a exemple les declaracions distants de la vicepresidenta, Carme Calvo, i del ministre Borrell. Segons ha assenyalat, mentre Calvo parla de diàleg, Borrell diu que s'ha d'acabar amb la "teràpia de l'ibuprofè".

La consellera de la Presidència ha explicat que després de la reunió que ahir al vespre van mantenir per videoconferència amb la vicepresidenta Calvo i el vicepresident Pere Aragonès, les dues parts han quedat que al llarg del dia d'avui dijous hi haurà intercanvi de noms sobre la figura de relator i que al final del dia en tornarien a parlar. No ha concretat si aquest contacte del final de la jornada es farà a través de missatges o també de videoconferència.

De moment, segons Artadi, les posicions estan "molt lluny" i s'hauria de produir un "miracle" perquè hi hagués un acord abans de demà divendres a les 12 hores, quan acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat als pressupostos de l'Estat. Concretament, sobre la figura de relator, ha defensat que és "complicat" que un català sigui neutral. "Hem de fugir de noms catalans perquè tots portem una motxilla", ha afegit per argumentar que el Govern proposa noms internacionals per fer aquest paper. En canvi, des del govern espanyol defensen que ha de ser algú que tingui "més proximitat i més coneixement" de cas català. A més, ha considerat que seria millor que fos un equip en comptes d'una persona sola però ha assegurat que l'executiu català no està tancat amb aquesta qüestió.

Artadi ha insistit en la necessitat d'una taula de partits estatals en la què hi hagi un representant de l'executiva federal del PSOE i assegura que la vicepresidenta Calvo internament ha donat el vistiplau fins a tres vegades a aquest espai. Una taula en què també defensa que hi ha de ser Podem. I és que el relator no és l'única condició que el Govern posa al diàleg, que també demana un pla de treball, un calendari i que es parli del dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió.

Preguntada per si ja ha decidit si anirà a la llista de Joaquim Forn a l'Ajuntament de Barcelona, Artadi no ho ha revelat però sí que ha admès que, en part, la decisió s'està demorant a l'espera que es pugui "lligar" el diàleg amb el govern espanyol, tenint en compte que ella és un dels actors negociadors. Preguntada directament si des de l'Ajuntament de Barcelona podria continuar formant part del nucli de diàleg, Artadi ha respost que "no hi veu cap problema".