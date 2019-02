Els Mossos detenen una vuitena persona per l'agressió sexual múltiple a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra van detenir una vuitena persona presumptament relacionada amb l'agressió sexual al barri de Can Feu de Sabadell a una jove de 18 anys durant la matinada de diumenge. Per altra banda, un dels arrestats per l'agressió sexual múltiple tenia una ordre d'expulsió d'Espanya. Així ho van traslladar diverses fonts de la defensa als mitjans, i també van assegurar que quatre dels set detinguts tenen un expedient d'estrangeria obert i un altre individu té antecedents per robatori amb força.

La detenció es va produir mentre el jutge instructor prenia declaració a set arrestats més per l'agressió sexual, als quals va acordar prorrogar la detenció, fet pel qual avui tornaran a comparèixer davant el magistrat perquè decideixi si els envia a la presó, com demana la Fiscalia.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després de comparèixer davant el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que porta el cas, cinc dels detinguts es van acollir al seu dret a no declarar i dos més van accedir a respondre només les preguntes dels seus advocats. La Fiscalia ha demanat presó incondicional per als detinguts, a tres d'ells com a autors de l'agressió sexual i a quatre més com a cooperadors necessaris.

Al matí, el jutge instructor ha pres declaració a la víctima, que, visiblement commocionada en rememorar els fets, ha ratificat davant el magistrat el que diumenge passat, dia 3, ja va explicar a la policia local de Sabadell: que va ser agredida sexualment per tres homes en una nau industrial abandonada, mentre la resta de presents no feien res per impedir-ho.