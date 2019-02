Aliança de ciutats del Mediterrani per facilitar rescats

Barcelona, Madrid, Saragossa, València, Milà, Nàpols, Bolonya, Siracusa, Latina i Palerm van fer ahir una cimera a Roma per teixir una aliança per reclamar als governs espanyol i italià, i també a la Unió Europea, que aixequin immediatament els bloquejos administratius de les ONGs de rescat marítim a la zona SAR del mar Mediterrani i que obrin els ports per a l'acollida de persones rescatades al mar. En un manifest conjunt que es portarà a la Comissió Europea, les ciutats mediterrànies que es «protegeixin els drets humans de les persones que fugen de la violència armada i de la falta d'oportunitats». A la trobada de ciutats també hi van participar diferents ONGs de salvament marítim que es van veure afectades per les polítiques de bloqueig com Open Arms, Sea Watch i Mediterranea. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va exigir que aquests «vaixells puguin sortir immediatament per fer la seva feina de salvar vides».