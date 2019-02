Els sindicats de la vaga del 21-F anuncien mobilitzacions "descentralitzades" arreu del territori

La Intersindical-CSC, juntament amb organitzacions que donen suport a la convocatòria de vaga d'aquest dijous 21 de febrer, ha anunciat aquest dimarts mobilitzacions "descentralitzades" per la jornada de protesta. Amb el lema 'Sense drets no hi ha llibertat', les concentracions del matí seran davant dels ajuntaments exceptuant la de Barcelona, que farà el primer balanç de la jornada a la plaça Universitat.

A la tarda la manifestació més impotant serà als Jardinets de Gràcia de Barcelona, però també hi haurà quatre mobilitzacions més arreu del territori, a Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

Amb la vaga del 3-O com a "utopia", el secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, confia en l'èxit de la vaga "pel retorn que està tenint del territori". "Intentarem apropar-nos el màxim possible sabent que no estem a la tardor de 2017 sinó al 2019", ha assegurat Sastre.



Aquestes són les principals mobilitzacions previstes

La Intersindical CSC ha convocat diverses manifestacions dijous a la tarda.



Barcelona : 18.00 h als Jardinets de Gràcia i és previst que la manifestació arribi fins a la Gran Via.

: 18.00 h als Jardinets de Gràcia i és previst que la manifestació arribi fins a la Gran Via. Girona : 18.00 h a l'estació de tren

: 18.00 h a l'estació de tren Tarragona : 19.00 h a la plaça de la Font

: 19.00 h a la plaça de la Font Lleida: 18.00 h a la plaça de Ricard Vinyes



Arreu del territori català s'han convocat diverses marxes, concentracions i manifestacions: