El tribunal cita dimarts que ve com a testimonis a Tardà, Torrent, Mas i Rajoy

El Tribunal Suprem ha acordat començar amb les declaracions dels testimonis a partir del dimarts que ve i ha fixat el calendari. Dimarts al matí -i per aquests ordre- hauran de testificar el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà, el president del Parlament, Roger Torrent, l'expresident Artur Mas i, ja a la tarda, l'expresident Mariano Rajoy (citat a les 16h), l'excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, i l'exlíder dels comuns al Congrés, Xavier Domènech. Dimarts les parts podran interrogar l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, l'exministre d'Hisenda Cristòbal Montoro (tots tres al matí). A la tarda, hauran de declarar l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, els exdiputats de la CUP Eulàlia Reguan i Antonio Baños. També es cita dimecres Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Adrià Comella.

El tribunal també ha fixat les citacions per al dijous. Serà El dijous el torn del lehendakari Íñigo Urkullu, el diputat d'ERC a Madrid Gabriel Rufián, l'exsecretari de Podem Catalunya Albano Dante-Fachín, l'expresident del Parlament Ernest Benach, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.



Els interrogatoris als acusats hauran d'acabar abans de dimarts

A través d'una diligència d'ordenació de la lletrada de l'administració de justícia, el tribunal ha començat a fixar els primers interrogatoris de testimonis i ha decidit començar amb el bloc dels polítics. Amb aquest calendari, doncs, els magistrats calculen acabar amb els interrogatoris de tots els acusats abans de dimarts. Això vol dir que si dijous no s'ha acabat la fase d'interrogatoris es podria habilitar alguna sessió extra per arribar al dimarts amb aquesta fase acabada. Les citacions es fan amb mitja hora de diferència, entre les deu del matí i les cinc de la tarda.

A banda d'aquests polítics que ja s'han citat, encara en queden d'altres que s'han acceptat com a testimonis i que hauran de declarar més endavant, com són exmembres de la Mesa del Parlament de l'anterior mandat.

Per llei, tots els testimonis estan obligats a dir la veritat i han de respondre a totes les parts. És previsible, doncs, que aquí prengui la paraula l'acusació popular de Vox (que n'ha proposat alguns d'ells) i que durant la fase d'interrogatoris als acusats no està tenint protagonisme perquè els polítics opten per no contestar les seves preguntes.

En el cas de l'expresident espanyol Mariano Rajoy és el segon cop que ha de comparèixer com a testimoni, després que ho fes el 26 de juliol de 2017 en el cas de la trama corrupta 'Gürtel' que afectava el seu partit, el PP.