Xoc entre Generalitat i Moncloa per l'escorta de Torra a l'estranger

El Govern espanyol i la Generalitat van xocar ahir per la decisió del Ministeri d'Interior de denegar el permís per sortir d'Espanya als escortes del president de la Generalitat, Quim Torra, cosa que el converteix en el primer president català que viatja a l'estranger sense protecció dels Mossos.

D'aquesta forma, Torra va viatjar ahir sense servei oficial d'escortes dels Mossos d'Esquadra a Brussel·les, on va acudir per participar en un acte al costat de l'expresident Carles Puigdemont.

En roda de premsa, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va denunciar que el ministeri de Fernando Grande-Marlaska els va comunicar dijous passat, 14 de febrer, que havien canviat la manera d'operar i que a partir d'ara les peticions perquè sortissin fora d'Espanya escortes dels Mossos s'havien de tramitar a través de la Secretaria d'Estat de Seguretat i no de la sala de coordinació policial, de caràcter tècnic. Des que es va introduir aquest canvi operatiu, segons Buch, el Ministeri d'Interior va denegar tots els permisos sol·licitats per la Generalitat perquè els escortes dels Mossos acompanyin Torra i els consellers a l'estranger, si bé ho segueix autoritzant per als seus viatges a la resta d'Espanya.

El conseller va denunciar el «canvi de criteri» per part del Ministeri d'Interior i va demanar al Govern central que torni a autoritzar que els escortes acompanyin els membres de l'executiu català a l'estranger, almenys fins que el pròxim 4 de març se celebri una reunió de la Comissió Mixta de Seguretat de Catalunya per abordar aquesta qüestió amb més profunditat. «A ningú se'ls escapa que hi ha un auge de l'extrema dreta a Espanya i que pot haver alguna persona que s'excedeixi, s'extralimiti en la seva protesta i vulgui acudir a l'apartat físic», va advertir Buch. El conseller va confirmar que Torra va viatjar sense escortes a Brussel·les, però va evitar concretar si algun agent fora de servei va acompanyar el president, tot i que en aquest cas, va indicar, es pagaria el viatge de la seva butxaca.



Protesta del conseller Buch

Buch va denunciar que el canvi de criteri per part del Ministeri d'Interior és «incomprensible», ja que fins al moment s'havia autoritzat sempre la sortida dels escortes dels Mossos de forma «lògica i raonable», igual que ocorria amb les peticions al Ministeri d'Exteriors perquè poguessin anar armats. «Des del juny del 2018 que sóc conseller d'Interior, hi ha hagut diversos viatges del president Torra i dels consellers, i sempre van anar acompanyats d'escortes, sense cap tipus d'impediment per part del Ministeri d'Interior», va insistir Buch.

A més, va indicar que li sembla una «incongruència» que el Parlament Europeu impedís a Torra i a l'expresident Carles Puigdemont que intervinguessin aquest dilluns en les seves dependències al·legant motius de seguretat i que, per contra, el Govern espanyol no apreciï cap risc en el seu viatge a la capital eurocomunitària i els deixi sense protecció policial.

De la seva banda, fonts del Govern central han indicat que la decisió de denegar la petició de la Generalitat es basa en una instrucció del 2012, que estableix que el servei d'escortes a l'exterior només s'ha de proporcionar «a qui realment ho requereixi en atenció a les seves circumstàncies personals i al grau d'amenaça real que suporta». Segons les fonts, el ministeri d'Interior ha utilitzat sempre el mateix criteri i, per exemple, no autoritza que els ministres vagin escortats en els seus viatges a Brussel·les, atenent la instrucció 3/2012, que es va aprovar arran de la progressiva disminució de la capacitat operativa d'ETA.

Per contra, Buch ha precisat, a preguntes dels periodistes, que encara que l'executiu esgrimeixia la instrucció del 2012, aquesta no s'ha aplicat fins ara perquè es donava el vistiplau a totes les seves peticions.

A més, ha recordat que hi ha informes interns dels Mossos d'Esquadra que aconsellen que, per motius de seguretat, els viatges de Torra a l'estranger, com el d'avui a Brussel·les, es facin acompanyats del seu equip d'escortes.