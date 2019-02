Investiguen dues agressions sexuals a les Franqueses del Vallès

Els Mossos d'Esquadra estan investigant dues agressions sexuals que es van produir de manera consecutiva, divendres passat i dissabte, a les Franqueses del Vallès a dues veïnes de la localitat. El primer cas va tenir lloc quan una dona arribava a casa seva i l'altre en un edifici de la localitat del Vallès Oriental, va informar l'Ajuntament en un comunicat. No hi ha cap detingut per aquests fets i el consistori va explicar que està treballant per oferir a les víctimes atenció psicològica, assessorament i acompanyament, alhora que va expressar «la més absoluta condemna» dels fets.