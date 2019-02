Cs aclareix que Arrimadas no té intenció de reunir-se amb Puigdemont

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, no es reunirà amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Així ho ha volgut aclarir la formació d'Albert Rivera després que es plantegés aquesta possibilitat. I és que Arrimadas va publicar dijous un vídeo on anunciava que diumenge vinent anirà a Waterloo "a dir-li a Puigdemont que la república no existeix".

Aquest divendres al matí, a més, l'expresident assegurava estar disposat a mantenir una "entrevista cordial" amb ella. Poc després, però, fonts de Ciutadans han volgut deixar clar que Arrimadas estarà a la ciutat belga on hi ha la Casa de la República però que no té cap intenció de trobar-se amb Puigdemont i que, per tant, la visita es limitarà a ser un acte del partit sense cap interacció amb l'expresident.