Clara Ponsatí, candidata de JxCat a Europa, demana no votar aquest partit a Barcelona

L'exconsellera Clara Ponsatí, número 3 de la candidatura de JxCat que lidera Carles Puigdemont a les eleccions europees, s'ha desmarcat d'aquesta formació per a les eleccions municipals. I és que el mateix dia que es voten les europees, els ciutadans la podran votar també com a integrant de la candidatura 'Barcelona és capital', que encapçala Jordi Graupera. Ponsatí ha anunciat avui que tancaria la llista de Graupera "pel seu atreviment". Es desmarca així de JxCat a Barcelona, que presenta una projecte liderat per Quim Forn i Elsa Artadi.

Segons Ponsatí, la llista de Graupera "és una candidatura feta a contracorrent, que s'ha volgut silenciar i que mereix fer forat a la política catalana". Afegeix que s'hi ha sumat perquèles seves propostes "no són reciclats de velles idees" sinó que es tracta de "propostes treballades, estudiades fruit d'escoltar el batec de la ciutat i treballar a peu de carrer".

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha assegurat que és "totalment compatible" que l'exconsellera Clara Ponsatí tanqui la llista municipal de Jordi Graupera i, alhora, sigui la número tres de la candidatura de JxCat de Carles Puigdemont a les europees. Segons la seva opinió, és una mostra de la "transversalitat" de JxCat.