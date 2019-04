El Suprem permet a Aragonès no testificar per la situació processal

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va rebutjar testificar en el judici del procés i el tribunal va atendre la seva petició de no fer-ho en considerar complexa la seva situació processal, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebutjar investigar-lo malgrat que el jutge de l'1-O ho va demanar.

El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona va remetre al TSJC una exposició raonada perquè investigués Aragonès, que no va ser imputat per l'alt tribunal català, fets que el vicepresident va traslladar al Suprem en un escrit en el qual considera que, malgrat aquesta decisió, ell està «materialment investigat» pel jutjat de l'1-O.

Sobre això, el president del tribunal, Manuel Marchena, va explicar que la Sala ha estudiat el seu escrit «en el qual expressa el propòsit de no declarar en la mesura que es considera objecte d'imputacions materials que no han anat acompanyades d'una imputació formal» pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

I dirigint-se a Aragonès, el president del Tribunal va assenyalar: «Entenem que per molt que hagi estat rebutjada per considerar-la insuficient, pot dibuixar un escenari en què vostè tingui interès a no declarar. Si manifesta desig de no declarar, hem acabat».

«Manifesto el meu desig de no declarar», va respondre Aragonès.



Judici «polític»

Posteriorment, Aragonès va titllar de polític el judici al Suprem. «Aquesta situació ratllant l'absurd a la qual m'he trobat al Tribunal Suprem -va insistir- demostra que aquesta és una causa política» i que «només pot acabar amb l'absolució de totes les persones encausades».