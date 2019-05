En bicicleta fins a Mauthausen per homenatjar el seu avi

Un ciclista aficionat català, Àlex Cirera, va començar ahir una aventura en la qual recorrerà 2.500 quilòmetres travessant Europa fins a arribar al camp de concentració on va ser assassinat el seu avi, Gusen (Mauthausen, Àustria), i ho documentarà en una peça audiovisual.

Àlex Cirera Izquierdo, de 49 anys, és pare de dos fills, bomber de professió i ciclista aficionat, i porta mesos entrenant per llançar-se a aquest viatge físic i emocional en què recorrerà el mateix camí que va recórrer el seu avi fa 80 anys per homenatjar-ho.

L'avi d'Àlex, Felix Izquierdo García, va ser un dels republicans que es van exiliar a partir de 1939 i que van acabar en mans dels nazis en camps de concentració, però a la família d'Àlex mai no s'havia parlat d'ell.

Intrigat per conèixer on va estar el seu avi i el recorregut que va seguir fins arribar a Gusen, Àlex va investigar la història de la seva família fins a trobar 7 cartes enviades des de l'exili gràcies a les quals ha pogut reconstruir el camí que va seguir fins trobar-se amb la mort, que és el que ell mateix recorrerà per col·locar una placa en el camp en el qual el seu avi va ser assassinat.

Felix Izquierdo García era un habitant de Terol de Jorcas (Terol) que amb 19 anys -a meitat de la dècada dels anys 20-, va emigrar a Terrassa (Vallès Occidental), on va desenvolupar la seva labor professional, va militar en el sindicalisme anarcosindicalista (CNT) i va participar en la Guerra d'Espanya, en la qual va aconseguir el grau de sergent.



El documental

Felix es va casar amb Rosa Duaigües Sellares, de Terrassa, i la seva filla -la mare d'Àlex- va néixer el mes de març de 1939, quan ell ja portava diversos mesos exiliat a França, seguint el camí de la retirada republicana, i la seva família ja no va saber res més d'ell.

Aquesta aventura no l'emprendrà sol, ja que tot el procés serà documentat per Eloy Calvo i es convertirà en Carretera a Gusen, una peça audiovisual produïda per Tàndem Entertainment, que no només «parla del repte esportiu d'Àlex, sinó que descobrirà el camí que va fer el seu avi i el treball d'investigació que va portar Àlex a conèixer els 5 anys que va passar el seu avi a l'exili», va explicar Calvo en declaracions a Efe.

El documental de 60 minuts també és una evidència que després de tants anys «encara hi ha històries familiars ocultes i obre la porta a la recuperació de la memòria històrica», va observar Calvo. Un equip audiovisual seguirà Àlex en la seva aventura, «a l'hora que anirà entrevistant diferents historiadors i familiars d'exiliats que també van ser assassinats en camps de concentració», i tot el producte final es podrà visualitzar a finals de 2019 o principis del 2020.

El documental és parcialment finançat per l'Amical de Mauthausen, una associació que té com a objectiu «mantenir la memòria de la deportació dels republicans espanyols als camps nazis durant la Segona Guerra Mundial i difondre-la entre els diferents sectors de la població».