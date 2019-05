Puigdemont i l'ANC demanaran sancionar Espanya per vulnerar drets

L'expresident Carles Puigdemont ha defensat que la presentació d'una Iniciativa Ciutadana Europea que demana a la Comissió Europea que iniciï un procés sancionador contra Espanya pretén "reforçar" la democràcia a l'Estat. "Ara és el moment de demostrar el poder de la ciutadania", ha reivindicat en la roda de premsa de presentació de la proposta de l'ANC i del Consell per la República. L'expresident ha matisat que "no és una proposta contra l'Estat". La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha explicat que l'objectiu és que la CE activi l'article 7 dels tractats que contempla la suspensió del dret a vot dins la UE a un estat membre per "la manca de compliment de normes del dret" europeu per part d'Espanya. En aquest sentit, ha assenyalat com a exemples d'això "l'escàs respecte als drets de les minories" o "la politització" de les altes instàncies judicials a l'Estat.

Un cop les entitats presentin la iniciativa a la Comissió Europea, aquesta tindrà dos mesos per decidir si la registra. Per fer aquest primer pas la CE ha de considerar que aquesta proposta no queda fora de les seves competències, no és abusiva, frívola o vexatòria ni és contrària als valors europeus. Si Brussel·les nega el seu registre, les entitats ja han avançat que recorreran la decisió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

En canvi, si passés aquest primer filtre i la CE registrés la proposta, l'ANC i el CpR tindrien un any per recollir 1 milió de firmes a favor de la iniciativa en almenys 7 estats membre de la UE. L'executiu de la UE no té obligació d'impulsar cap proposta encara que aconsegueixi els suports necessaris.



Confiats amb el primer tràmit



Els impulsors consideren que "no hi ha cap motiu" per no admetre a tràmit la proposta. A més, han al·legat que existeix el precedent d'una iniciativa anomenada 'Wake up Europe' que reclamava l'activació de l'article 7 en el cas d'Hongria i que, segons ells, el Tribunal de Justícia de la UE va confirmar que podia ser admesa a tràmit conforme al reglament després que la CE en un primer moment la rebutgés "Entenem que és una jurisprudència vàlida que ja serveix perquè s'admeti, però si la CE ho rebutja, recorrerem lògicament al TJUE", ha explicat Puigdemont.



Suports necessaris



Per complir amb els requisits d'aquest mecanisme de petició ciutadana, la proposta ha sigut presentada per ciutadans d'Espanya, França, Alemanya, Finlàndia, Suècia, Eslovènia i Bèlgica.

Segons els impulsors, si poden passar a la fase de recollida de firmes, estaran obligats a obtenir un mínim suport en els 7 estats membres des d'on han presentat la proposta. Així, haurien de recollir unes 40.000 firmes a Espanya, 50.000 a França, 72.000 a Alemanya, 19.000 a Finlàndia, 15.000 a Suècia, 6.000 a Eslovènia i 17.500 a Bèlgica.



Dificultats d'acceptació



Preguntada sobre les dificultats perquè la CE actuï en cas que recullin els suports necessaris, donat que no està obligada a fer-ho, Paluzie ha admès que la CE està sent molt "restrictiva" a l'hora de fer seves les propostes ciutadanes, però no creu que sigui un motiu per no impulsar la iniciativa. "Els drets es guanyen lluitant-los", ha reivindicat.