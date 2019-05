Iceta demana empara al Constitucional: «El sectarisme s'ha imposat sobre la legalitat i el sentit comú»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha anunciat que presentarà aquest dijous empara al Tribunal Constitucional davant el veto del Parlament a la seva designació com a senador. "El sectarisme s'ha imposat sobre la legalitat i el sentit comú", ha lamentat Iceta, que ha avisat que la decisió dels independentistes a la cambra pot "enrarir la legislatura espanyola".

En una roda de premsa al Parlament, el líder socialista ha explicat que "el recurs ja està en camí" i ha explicat que el grup socialista no presentarà cap altre candidat per ser designat com a senador pel Parlament sense conèixer el resultat d'aquest recurs. El líder del PSC també ha avisat que la decisió de JxCat i ERC pot "enrarir la legislatura espanyola" i ha replicat al president del Govern, Quim Torra, que ell "no vol acabar amb ningú".