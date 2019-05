Sànchez critica Torrent per no permetre el ple de Puigdemont

El número u de JxCat al Congrés, Jordi Sànchez, en presó preventiva a Soto del Real (Madrid), va llançar ahir, en la seva carta de comiat com a diputat del Parlament, un retret al president de la cambra, Roger Torrent, per haver suspès el ple d'investidura de Carles Puigdemont.

Abans de la pausa del migdia en el ple del Parlament, es van llegirles cartes de comiat dels tres diputats de JxCat presos -Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull- que van deixar el seu escó per recollir l'acta parlamentària al Congrés a Madrid.

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va encarregar de llegir la carta de Turull, el portaveu de JxCat, Albert Batet, va llegir la de Sànchez, mentre que la diputada Mònica Sales va posar veu a les paraules de Rull.

Després de subratllar que aspira que Catalunya es converteixi en un «Estat independent en forma de república» i que treballa perquè els catalans puguin «decidir lliurement i sense cap pressió externa» el seu futur polític, Sànchez va reivindicar el «diàleg», especialment entre els que es consideren «adversaris».



«Motiu de divergència»

Sànchez va citar també un «motiu de divergència amb alguns» diputats de la cambra en un punt concret de la legislatura: el ple de la investidura a distància de Carles Puigdemont, fixat per al 30 de gener del 2018 i que Torrent va acabar suspenent per no xocar amb els tribunals. «Tot hauria anat millor si el 30 de gener del 2018 aquest Parlament hagués celebrat la sessió d'investidura del candidat, i en aquell moment president en funcions, Carles Puigdemont», va afirmar. «I també hauríem tingut menys dolor si ningú hagués trencat i convertit en impossible la investidura de Jordi Turull», va afegir en clara al·lusió a la CUP, que va fer fracassar l'operació abans que l'exconseller tornés a la presó.



Espai «per a la gratitud»

En la carta de Turull, llegida per Torra, l'exconseller afirma que «malgrat el moment en què vivim» i la seva «situació de presó», al seu cor «només hi ha espai per a la gratitud i el compromís», per la qual cosa «no cap ni una unça de ressentiment cap a ningú».

L'exconseller Turull va reafirmar el seu «compromís amb els ciutadans de Catalunya» i amb el seu «activisme polític» per aconseguir, «de manera pacífica i democràtica, la independència de Catalunya».