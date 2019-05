Tajani suspèn les acreditacions dels eurodiputats espanyols per Puigdemont

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va donar instruccions perquè se suspenguin les acreditacions temporals als eurodiputats espanyols, i s'anul·lin les ja emeses, fins que les autoritats espanyoles enviïn una llista oficial dels electes.

Així ho va comunicar el mateix Tajani als actuals caps de les delegacions del PP, el PSOE i Ciutadans (Esteban González-Pons, Iratxe García i Javier Nart), que dimecres van presentar una petició en aquest sentit.

En la seva resposta, a la qual va tenir accés Europa Press, el president de la Cambra assumeix que, segons l'email que li van enviar els tres espanyols, «aquesta pràctica administrativa» de donar acreditacions temporals «pot causar pertorbacions polítiques a Espanya, on els resultats electorals encara no són definitius i el recompte continua», així que les suspèn «per evitar qualsevol tipus d'interferència en un procediment nacional».

PP, PSOE i Cs van demanar aquesta suspensió després d'un incident amb l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, elegits en la de Junts. A cap dels dos se'ls va permetre entrar a buscar la seva acreditació temporal.

El personal que supervisava les llistes va dir que hi havia instruccions de no deixar-los entrar, però no va donar més detalls de la situació.

No obstant això, altres electes, com José Ramón Bauzá, de Ciutadans; Juan Ignacio Zoido (PP), Diana Riba (ERC) i Pernando Barrena (EH Bildu) sí que havien pogut entrar a l'Eurocambra. Després de conèixer l'incident, PP, PSOE i Ciutadans van demanar que se suspenguessin totes les acreditacions temporals, de manera que les d'aquests també queden suspeses.

En la seva resposta, Tajani explica que, com sempre ha fet, el Parlament Europeu concedeix una autorització temporal sobre la base d'informació no oficial dels Estats membres, si bé aquesta acreditació només és definitiva una vegada que arriba la llista oficial dels elegits.



Acreditació temporal

A més, el president de l'Eurocambra aclareix que «aquesta pràctica administrativa no té efectes legals i no dona lloc a cap dels drets que té un parlamentari».

Recorda, en aquest sentit, que «correspon a les autoritats nacionals i no al Parlament Europeu determinar declarar els resultats finals de les eleccions».