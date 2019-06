Posen en dubte la investigació a la professora de Terrassa

L'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) va criticar «la celeritat» amb què el Departament d'Educació de la Generalitat va tramitar l'expedient a una mestra per la presumpta agressió a una alumna de 10 anys per dibuixar una bandera espanyola en un quadern i escriure «Visca Espanya». L'Assemblea va criticar en un comunicat «la sorprenent celeritat» amb la qual la conselleria ha dut a terme la investigació del cas i creu «inacceptable que en aquesta fase inicial de la investigació s'anticipi, fins i tot, la proposta de sanció de falta lleu» a la professora. L'entitat creu que el Departament d'Educació manté davant aquest cas una actitud «hispanofòbica».