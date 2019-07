ERC diu que la decisió sobre la convocatòria d'eleccions hauria de ser «compartida»

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar ahir que qui té la potestat per convocar eleccions a Catalunya és el president de la Generalitat, Quim Torra, i va respectar les opinions «legítimes» que expressen els diferents dirigents polítics sobre aquesta qüestió.

Tot i això, va constatar que si es posa damunt la taula la possibilitat de convocar eleccions catalanes s'hauria de «compartir» la decisió, «parlar-ne» i «debatre-ho» entre les formacions que donen suport al Govern.

En roda de premsa, va expressar que després de les tensions que ha generat el pacte a la Diputació de Barcelona entre JxCat i el PSC, la «prioritat màxima» dels republicans és «reconstruir» les confiances amb la formació de Carles Puigdemont per generar unitat estratègica de l'independentisme i posar-se d'acord en com «avançar» conjuntament.

Vilalta va considerar que per abordar situacions futures, en la «línia de mantenir la unitat estratègica» per definir els passos futurs, si es valora convocar eleccions s'hauria de «compartir la decisió, parlar-ne i debatre».

Després del pacte a la Diputació de Barcelona, Vilalta va insistir que existeix «un abans i un després» i que s'han vist afectades les relacions entre els dos socis de Govern. Va afirmar que l'acord amb el PSC ha estat una «oportunitat perduda», que JxCat es va «equivocar» i que no han sentit explicacions del motiu que els ha portat a fer possible un acord que no «enforteix el projecte republicà i independentista».



«Respectar» la figura de Torra

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va recalcar ahir a ERC que s'ha de «respectar» la institució del president de la Generalitat, Quim Torra, i la seva potestat exclusiva i «de ningú més» per decidir sobre la convocatòria d'eleccions a Catalunya.

En una roda de premsa al Parlament, Pujol va sortir al pas així de la picabaralla de les últimes hores, principalment en les xarxes socials, després que Torra descartés un avançament electoral després de la sentència del procés i que el republicà Joan Tardà li reprotxés a Twitter que prengui aquestes decisions sense escoltar ERC. Per la seva banda, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va demanar a JxCat i ERC que es posin d'acord o que convoquin eleccions catalanes, després dels desacords que han protagonitzat les formacions.