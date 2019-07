Els activistes de la PAH ocupen l'ajuntament de Barcelona

La PAH va ocupar ahir el vestíbul de l'ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Miquel, per exigir reallotjaments dignes per a les famílies que han estat desnonades. Els activistes van irrompre al consistori després d'una manifestació, que va sortir de la Rambla amb més d'una cinquantena de persones, algunes de les quals preveuen dormir a l'Ajuntament si cal, fins que els donin solucions.

Demanen a l'alcaldessa, Ada Colau, i també al president del govern, Quim Torra, i a la delegada del govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, el compliment de la Llei d'Emergència Habitacional 25/2015, que assegura reallotjaments per a les famílies desnonades, van explicar en declaracions als mitjans.

La PAH va exigir la creació d'un comitè de crisi per gestionar l'emergència habitacional de Barcelona i la reducció a zero, de la llista d'espera de la Taula d'Emergència. Aquesta és una llista que va oferir l'Ajuntament, per a reallotjar les persones desnonades.



Colau i el Govern

En una roda de premsa, l'alcaldessa, Ada Colau, va donar la raó a les protestes efectuades per la PAH, sobretot va remarcar la necessitat de reduir la llista d'espera. D'aquesta manera, la batllessa va demanar més implicació a la Generalitat.

«Som els primers indignats amb la situació de la Taula d'Emergència, i demanem que la Generalitat faci la seva part», va asseverar Colau, que va afirmar que l'Ajuntament assumeix el 80% dels reallotjaments, quan la Generalitat és responsable del 60% de l'àmbit de l'habitatge i el consistori, del 40%.

Qui va ser portaveu de la PAH va assegurar que el consistori està disposat a fer més del que li correspon per les seves competències, «però si la Generalitat fes la seva part» es reduiria la llista d'espera. Colau va assegurar que el diàleg és i serà permanent amb la PAH i altres entitats i afectats, la tasca dels quals va reivindicar.

Pel que fa a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, aquesta va assegurar que s'ofereixen reallotjaments precaris i temporals, l'espera dels quals per accedir-hi és de gairebé dos anys. A més, va afegir que actualment hi ha «1.500 famílies a tot Catalunya que pateixen aquesta situació», 550 d'elles a Barcelona.

El portaveu de l'entitat i moviment social, Santi Mas de Xaxàs, va declarar que «mai no ha interessat a ningú que hi hagi un parc d'habitatge públic», tot i que es van gastar 70.000 milions a rescatar la banca. També va recordar que l'Estat es gasta un 0,04% en habitatge, quan la mitjana europea és d'un 0,6%.