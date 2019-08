L'aeroport del Prat supera el primer dia de vaga d'Iberia sense problemes

L'aeroport de Barcelona va superar ahir sense aparents problemes el primer dia de vaga dels treballadors de terra d'Iberia, de manera que no es van produir grans cues i l'ambient va estar marcat per la normalitat. En concret, l'aturada va portar a cancel·lar uns 140 vols aquest cap de setmana de manera preventiva.

La previsió de moviments d'aeronaus per a aquest dissabte era d'un miler, als quals cal restar els 46 vols cancel·lats per Vueling i anunciats ja fa dos dies, i una dotzena més d'anul·lacions de British Airways i Iberia.

Les cancel·lacions preventives i uns serveis mínims que van afectar gairebé el 80% de la plantilla van fer possible que l'activitat a l'aeroport barceloní fos gairebé normal, tenint en compte que és temporada alta i l'habitual saturació de l'aeròdrom català.

Des de primera hora del matí, les cues davant els taulells de facturació de Vueling, la companyia més afectada per l'aturada, eren els habituals en aquestes èpoques i tampoc eren molts: per exemple, viatgers que esperaven torn per ser atesos per Iberia per ser recol·locats en haver perdut el seu vol.

Mentre que la direcció d'Iberia Airport Service, filial d'Iberia, va xifrar en un 10% el seguiment de la vaga, el comitè d'empresa va assegurar que dos de cada tres treballadors no afectats pels serveis mínims no van anar a treballar.

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, es va traslladar al Prat per donar suport al comitè de la vaga, i va acusar Iberia i Aena de respondre amb l'«immobilisme» a la «precarietat laboral» que viu aquest aeroport.

«Ens veiem obligats a realitzar les aturades davant l'immobilisme d'Iberia», va indicar, després de les dues jornades d'atur que van efectuar al juliol i que acabessin sense acord les reunions de mediació amb la Generalitat.

«L'aeroport del Prat és la principal porta d'entrada al turisme internacional a Catalunya i Espanya. Per què no hi ha resposta davant la situació de precarietat i temporalitat que es viu aquí?», es va preguntar.

Camil Ros i el portaveu del comitè d'empresa, Omar Minguillón, van emplaçar a Iberia a seure a negociar la setmana vinent, per buscar un acord i poder desconvocar les aturades previstes per al pròxim cap de setmana, el 31 d'agost i l'1 de setembre.

Minguillón va denunciar que «Iberia no ha estat a l'altura dels seus clients en no saber negociar amb els treballadors», i tant ell com Ros van demanar que acabin les contractacions públiques basades en subhastes perquè, en la seva opinió, no provoquen més que precarietat.

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va culpar a AENA de la vaga i també al fet que la Generalitat no pugui gestionar l'aeroport de la capital catalana.

«Si AENA fes les inversions que toquen i si hagués una gestió descentralitzada dels aeroports amb tarifes diferenciades i adaptades al territori, la infraestructura s'aprofitaria molt més en benefici de la seva economia», va argumentar Calvet.

La plantilla d'Iberia al Prat, integrada per uns 2.700 treballadors, reclama a l'empresa la conversió a fixos dels contractes temporals, que representen el 50% de la plantilla, i demanen noves contractacions per resoldre l'excés de càrrega de treball.

La companyia més afectada per la vaga és Vueling, la de més pes al Prat, que ha cancel·lat 112 vols, 46 previstos per ahir i 66 per avui, i que han afectat uns 18.000 passatgers.

Els serveis mínims decretats pel ministeri de Foment per a les jornades de vaga són el 100% dels vols domèstics a territoris no peninsulars, el 53% dels vols internacionals i el 32% dels vols peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a cinc hores.



Doble vaga al Prat

En paral·lel a aquesta aturada, l'aeroport català conviu des del 9 d'agost passat amb una vaga indefinida convocada pels vigilants de seguretat dels controls, contractats per Trablisa, i que no està provocant problemes perquè els serveis mínims són del 90%.

Els vigilants de Trablisa reclamen millores salarials i laborals que la companyia rebutja negociar amb l'argument que s'està complint de manera estricta el conveni col·lectiu i el laude del 2017, amb el qual es va tancar la vaga de fa dos estius en el col·lectiu de treballadors dels controls de seguretat.