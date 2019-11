El Regne Unit no tramita l'euroordre contra Ponsatí per "desproporcionada"

La Justícia del Regne Unit ha qualificat de "desproporcionada" l'ordre de detenció europea per la qual Espanya reclama l'entrega de l'exconsellera Clara Ponsatí per ser jutjada per un delicte de sedició en relació al procés d'independència a Catalunya i ha decidit tornar la petició.

En un document de SIRENE (Sol·licitud d'Informació Complementària a l'Entrada Nacional, pel qual es comuniquen les ordres de detencions europees), a què ha tingut accés Efe, s'informa, en anglès i en espanyol, que l'euroordre "ha estat revisada per un advocat especialitzat del Regne Unit en nom de l'Agència Nacional contra la Delinqüència" i ha determinat que és "desproporcionat d'acord amb la legislació del Regne Unit".

Fonts jurídiques ha explicat a Efe, que s'ha considerat desproporcionada l'euroordre perquè en tractar-se d'un delicte de sedició s'entén que és un "problema d'ordre públic".

La comunicació afegeix en aquest sentit que l'ordre de detenció europea "no ha estat certificada pel Servei Nacional SIRENE del Regne Unit i, de moment, el Regne Unit no prendrà cap altra mesura en relació amb aquest assumpte".

No obstant això, sol·licita que si existeix "informació sobre l'historial delictiu previ de la persona, o qualsevol altra informació relativa a la gravetat de la infracció" es remeti al Servei Nacional SIRENE del Regne Unit; "i tornarem a avaluar la nostra decisió de no certificar aquesta ordre de detenció europea".

Aquest dimecres al matí el seu advocat informava que no s'anava a lliurar finalment en una comissaria d'Edimburg (Escòcia), on va fugir Ponsatí, pel fet que l'euroordre de detenció emesa contra ella per un delicte de sedició havia estat retornada a Espanya per les autoritats escoceses.

"L'ordre ha estat retornada a Espanya a la recerca d'aclariments, cosa que significa que la professora Clara Ponsatí no es presentarà a la comissaria de Policia d'Edimburg el dijous 7 de novembre i l'audiència al tribunal es cancel·la", ha assenyalat l'equip legal de Ponsatí en un comunicat.

El bufet ha afirmat que "durant les últimes 24 hores" ha estat traduint l'ordre d'arrest espanyola que va ser emesa pel jutge Pablo Llarena aquest dimarts i que no ha estat fins aquest matí quan "ha arribat l'ordre de detenció traduïda".

Després de rebre-la, ha prosseguit, "les autoritats del Regne Unit busquen ara claredat sobre l'ordre d'Espanya".

"Sembla que hi ha contradiccions evidents contingudes en una ordre de 'divagació' que s'estén unes 59 pàgines, que salta (del delicte) de 'rebel·lió' al de 'sedició', mentre que Clara Ponsatí és acusada de sedició, el que només s'esmenta breument en dues pàgines, sense claredat quant al seu paper", ha sostingut el seu advocat.

L'equip que defensa Ponsatí, encapçalat pel conegut advocat Aamer Anwar, ha destacat que l'ordre "comença amb les activitats del moviment per la 'independència' al desembre del 2012", però ha precisat que l'extitular d'Educació "va tornar per convertir-se en consellera d'Educació el 14 de juliol de 2017".

Es tracta de la segona euroordre de detenció que s'emet contra Ponsatí, exconsellera d'Educació catalana, pel seu paper en la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya, declarat il·legal.

Al juliol de l'any passat, després que Llarena desestimés l'extradició de l'expresident català Carles Puigdemont des d'Alemanya, l'ordre contra ella es va retirar i el judici va ser anul·lat.

Després de sortir d'Espanya el 2017, Ponsatí va estar uns mesos a Bèlgica al costat de Puigdemont i al març del 2018 es va reincorporar al seu lloc a la Universitat de St Andrews a Escòcia.