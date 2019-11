El Suprem ordena a la JEC que permeti votar als policies desplaçats a Catalunya

La Sala III del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha acordat aquest divendres una mesura cautelar en la qual ordena a la Junta Electoral Central (JEC) i al Ministeri de l'Interior que prenguin mesures perquè aquest diumenge puguin votar els policies que hi ha desplaçats Catalunya i que no van poder sol·licitar el vot per correu dins del termini, una situació "marcadament excepcional", segons han informat fonts jurídiques a Europa Press.

La sala considera que "la imminència de les eleccions justifica l'adopció d'una mesura cautelaríssima" i imposa com a solució que la JEC estableixi un procediment de sol·licitud de vot per correu a les delegacions del Govern espanyol a Catalunya, a cadascuna de les províncies on estiguin desplegats els agents, i el Ministeri de l'Interior adopti mesures per desplaçar tots els treballadors de Correus que calguin.

Els magistrats estableixen a més que s'ampliï el termini d'emissió de vot per correu en aquests casos fins al 10 de novembre inclòs i també el termini per a l'escrutini, fins el dia 13, per garantir en tot cas que no hi hagi doble emissió de vots. La mesura només afecta els agents que es van traslladar després del 31 d'octubre sense que se'ls hagués avisat amb antelació.