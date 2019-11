La defensa de Torra creu que hi haurà sentència en 15 dies

Isabel Elbal, advocada del president de la Generalitat, Quim Torra, ha opinat que hi haurà sentència abans de 15 dies tenint en compte que ha estat un "judici exprés". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha indicat que no té l'agenda del tribunal, però ha fet aquesta suposició per la "celeritat inusitada" del procediment i per com es va desenvolupar el judici. "Era un judici amb moltíssima prova i testimonis i va quedar reduït a quatre o cinc testimonis i amb una prova practicada mínima", ha ironitzat.

Al seu parer, Torra no es va autoinculpar , perquè tot i que va admetre que no va retirar les pancartes amb els llaços grocs, "ningú es pot autoinculpar d'un delicte que no ho és". "La Junta Electoral no és una autoritat superior que estigui per sobre del president", ha insistit Elbal.