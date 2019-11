Triple «no» de Torra: a avançar eleccions, a ser candidat i a Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, descartava ahir avançar les eleccions i les situava en el 2021, quan la legislatura complirà els quatre anys, un moment en què ja ha avançat que no serà candidat de JxCat. Fins a quatre vegades va negar que vulgui avançar eleccions quan se li va preguntar en una entrevista a RAC1, en què tampoc va voler posar-se en la hipòtesi que serà inhabilitat per un possible delicte de desobediència, ja que creu que pot guanyar la batalla judicial en instàncies espanyoles o europees (unes hores després el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutjava el recurs de súplica que va interposar la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, perquè elevés la seva causa per desobediència a la justícia europea, i el remetia a articular aquest tràmit quan s'hagi dictat sentència). Així, «si de mi depèn, que depèn de mi», no hi haurà eleccions el 2020, va subratllar Torra, que va negar que en la reunió amb l'expresident català Carles Puigdemont a Bèlgica abordessin l'escenari d'avançament electoral.

Torra va remarcar que no té «cap intenció» de convocar-les, si bé ha admès que en aquests temps «les coses no depenen només del president de la Generalitat, però ahir, va insistir, descarta» completament qualsevol «avançament electoral». I va dir: «No em tornaré a presentar a cap altra elecció», va afirmar el president català. Preguntat per si hauria de presentar Puigdemont com a candidat, Torra va respondre: «Això no ho sé contestar».

El president va negar que en algun moment s'hagi plantejat dimitir, si bé va reconèixer que ha passat per moments «difícils». Va admetre que l'horitzó és «gris» després que els tres partits independentistes no hagin pogut consensuar una resposta unitària a la sentència del procés i va subratllar que la culpa és de tots, també seva, perquè com a president de la Generalitat és el «responsable de tot». Va admetre que «potser» no ha tingut «l'encert de trobar les complicitats» entre les forces sobiranistes per poder disposar d'un horitzó «clar». El president va rebutjar facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, si no hi ha «una taula de negociació» per parlar d'autodeterminació i va apel·lar així l'independentisme a seguir l'acord de la Llotja de Mar, més que el de Pedralbes. «En aquests moments és evident que votaria que no, estem en la situació de fa quatre mesos i nosaltres (JxCat) ja vam votar que no», va afirmar i va afegir que en el cas que fos militant d'ERC –que es va abstenir en l'anterior investidura fallida–, votaria per no donar suport a Sánchez, «si no hi ha prèviament aquesta taula de negociació política» en la qual es pugui parlar d'autodeterminació.

El president català va remarcar que no es pot «imaginar» que algun dels 23 diputats electes independentistes d'ERC, JxCat i la CUP «no faci honor» als «compromisos davant els seus electors» i als «documents subscrits». En concret, es va referir al document de la Llotja de Mar signat el passat 25 octubre a Barcelona per forces nacionalistes.

En el context actual i davant la pròxima investidura, Torra ha demanat que hi hagi una taula de negociació amb "garanties" que es durà a terme, que hi haurà un relator i que tindrà també "contingut". Així, ha de quedar clar que l'independentisme acudirà a aquesta taula de negociació a plantejar que la seva proposta és "autodeterminació i llibertat dels presos polítics", perquè, si no és així, ja "no té cap sentit" constituir-la, ha subratllat.

El president de la Generalitat ha remarcat que la seva aposta per solucionar el conflicte català és "un referèndum acordat i internacionalment validat", mentre que ha animat l'Estat a plantejar a la taula la seva proposta.

D'altra banda, preguntat per la identificació del cotxe d'una de les seves filles en el dispositiu policial per evitar un intent de tallar la línia de l'AVE a Bàscara (Alt Empordà), Torra s'ha escudat en la privacitat dels seus descendents per no valorar aquesta informació i s'ha limitat a dir que està "orgullós" de la seva família.

Quant als Pressupostos de la Generalitat del 2020, ha manifestat la seva convicció que "tiraran endavant" i ha dit que preveu aprovar-los en el Consell Executiu abans que acabi l'any.