El Parlament aprova la moció sobiranista qüestionada pel TC

El Parlament va aprovar, ahir, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP la polèmica resolució que va suspendre parcialment el Tribunal Constitucional (TC) per les referències al dret a l'autodeterminació i a la reprovació a la monarquia, al·lusions recuperades per la via de les esmenes. La resolució va ser aprovada amb els 68 vots de JxCat, ERC i la CUP, enfront dels 21 vots en contra del PSC i el PPC i les vuit abstencions de Catalunya en Comú Podem, en una votació en la qual es van absentar els 36 diputats de Ciutadans, que ja van avançar que posarà aquests fets en coneixement de la Fiscalia.

El TC va suspendre la tramitació d'un fragment del punt 11 de la resolució conjunta de les forces independentistes, que plantejava que el Parlament «reitera i reiterarà, tantes vegades com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per a decidir el seu futur polític». Aquest fragment va quedar esborrat de la resolució votada en el ple, però JxCat, ERC i la CUP van aprovat esmenes que citen textualment, a manera de recordatori, la frase retirada pel TC i expressen el «rebuig» a la suspensió parcial del text. Malgrat haver presentat esmenes per separat a la seva pròpia resolució per respondre a la suspensió dictada pel TC, JxCat, ERC i la CUP tenien acordada una esmena transaccional conjunta, que al final no han registrat per a evitar que l'oposició demanés una nova reunió de la Mesa per reconsiderar la seva eventual admissió a tràmit i, amb això, retardés la votació. Finalment, les tres formacions independentistes van decidir sotmetre a votació el seu paquet d'esmenes –vuit en total–, algunes molt semblants entre si i que van ser totes elles aprovades. Denuncien, a més, la «censura prèvia que el TC pretén imposar» i reivindiquen «poder debatre i votar sobre el dret a l'autodeterminació, la reprovació de la monarquia i el reconeixement de sobirania de Catalunya i del seu dret a decidir». A proposta d'ERC també va prosperar una esmena en la qual s'expressa «suport i solidaritat» al president del Parlament, Roger Torrent, i als membres de la Mesa «investigats per la Fiscalia».



Avís de La Moncloa

El Govern espanyol va avisar la Cambra catalana que no deixarà mai sense resposta res que sigui il·legal. Fonts del Govern central van explicar que, com sempre, l'Executiu esperarà a la publicació oficial de la resolució abans de prendre qualsevol decisió o de recórrer judicialment. En qualsevol cas, les fonts han deixat clar que el Govern no permetrà que el Parlament de Catalunya cometi cap acció il·lícita.