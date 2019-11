La jutge acusa Laura Borràs d'adjudicar divuit contractes a un amic de manera «arbitrària»

La jutge que ha demanat al Suprem que investigui la diputada de JxCat Laura Borràs per prevaricació, malversació, frau i falsedat documental sosté que «va abusar» del seu càrrec de presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) per adjudicar de manera «arbitrària» 18 contractes a un amic. Així ho remarca la titular del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona en l'exposició raonada que ha elevat al Tribunal Suprem perquè decideixi si investiga l'exconsellera de Cultura, que actualment és diputada al Congrés, per la seva tasca al capdavant de la ILC, entre 2013 i 2017.

Segons la jutge, que basa els seus indicis en les converses telefòniques i els correus electrònics intervinguts als imputats en la causa, Borràs va participar «materialment i directa» en l'adjudicació suposadament fraudulenta de divuit contractes al seu amic Isaías H.F., que està imputat en la causa, per beneficiar els seus interessos econòmics en detriment de l'erari públic.

En una conversa intervinguda al novembre de 2017, Isaías H.F. mostrava a un amic la seva preocupació pel fet que, després del cessament de Borràs -que va ser destituïda al capdavant de la ILC en aplicar-se l'article 155 de la Constitució- es creés una «comissió econòmica que comencés a mirar totes les despeses i comencessin a sortir marrons».

Segons afirma la jutge, durant el seu mandat al capdavant de la ILC, entre 2013 i 2017, Borràs, «abusant» de les seves funcions com a directora d'aquest organisme públic, i «contravenint» els principis d'«imparcialitat i objectivitat» que havia de respectar com a òrgan de contractació, va adjudicar de manera «arbitrària» tots els contractes de programació informàtica relatius al web de la institució a Isaías H.F. En el seu escrit dirigit al Suprem, la jutge ressalta que Borràs va actuar d'acord amb Isaías H.F. per defraudar la ILC mitjançant el «seu fraccionament il·legal» i la «falsificació» dels pressupostos presentats en cada un dels expedients, «simulant la participació de terceres persones independents».

Borràs va recordar ahir que ja va comparèixer al Parlament per donar explicacions pels presumptes contractes irregulars, tot afirmant que és una «investigació política». «Volen que estiguem parlant d'això en lloc del cop d'estat digital», va lamentar, tot recordant que va comparèixer voluntàriament al Parlament i va «respondre totes les preguntes dels grups parlamentaris».