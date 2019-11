40 detinguts per tràfic d'armes i drogues a Badalona

Els Mossos han detingut una quarantena de persones en l'operació contra el tràfic de drogues i d'armes, i contra el blanqueig de capitals, amb epicentre el barri de Sant Roc de Badalona, tot i que també s'han fet escorcolls en altres municipis de l'àrea metropolitana. La policia ha destacat que aquest ha estat un cop a una de les organitzacions "més rellevants" de narcotràfic al Barcelonès Nord i que "part" del grup es dedicava també al tràfic d'armes. De fet, han constatat un "augment de la presència d'armes al territori". En l'operació, ordenada per un jutjat de Badalona, hi han participat diferents unitats dels Mossos, com la de subsòl, per evitar que els detinguts poguessin desfer-se de la droga pel clavegueram, i un helicòpter.