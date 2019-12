Paluzie apel·la a Europa en la presentació del llibre de Busquets i Grabulosa

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va augurar que les decisions judicials internacionals (com la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, TJUE) sobre les extradicions de l'expresident de la Generalitat i dels exconsellers a l'estranger poden posar en evidència «l'autarquia» jurídica espanyola. «Aquí és on podrem començar a tenir victòries i sortir d'aquest marc mental», va assegurar. Paluzié va fer aquestes declaracions durant la presentació del llibre El judici. Els líders independentistes a la banqueta (Editorial Gregal), de l'escriptor i periodista Lluís Busquets i Grabulosa a l'Ateneu Barcelonès. L'obra reuneix una crònica personal de les 52 sessions del judici del procés i els centenars de declaracions de testimonis, i que l'autor compagina amb una anàlisi de les sessions. L'origen d' El judici està en què Busquets, mentre seguia la vista, va publicar sobre el tema 120 columnes al Diari de Girona (on col·labora regularment) mentre preveia un llibre que reunís totes les sessions. En la presentació també hi van participar el periodista Santiago Vilanova i la directora de Sàpiens, Clàudia Pujol.